Джеррард может возглавить «Тоттенхэм»

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26 Июня 2021, 10:19,
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Лондонский «Тоттенхэм» продолжает подыскивать нового наставника после отставки португальца Жозе Моуринью.
Как информирует Evening Standard, в шорт-лист «шпор» включен главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры Нуну Эшпириту Санту и Грэма Поттера.
По итогам сезона-2020/2021 лондонская команда набрала 62 балла и заняла седьмую строчку в турнирной таблице.
Напомним, что Джеррард привел «Глазго Рейнджерс» к чемпионскому титулу в прошлом сезоне.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Стивен Джеррард