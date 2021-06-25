​«Манчестер Юнайтед» добился прогресса в переговорах по Санчо

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо всё ближе и ближе к тому, чтобы перебраться в ряды «Манчестер Юнайтед». Договорённости по трансферу пока ещё нет, но в переговорах клубов наметился прогресс, о чём на своих страницах сообщает The Athletic.

Источники говорят, что сумма трансфера составит приблизительно 90 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Санчо ещё прошлым летом, но тогда сделка не состоялась. 21-летний футболист в сезоне 2020/2021 провёл за «Боруссию» 38 матчей, в которых отметился 16 голами и 20 результативными передачами на своих партнёров.