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Лукаку испытывал проблемы с психикой во время выступлений за «Манчестер Юнайтед»

25 Июня 2021, 11:09,

Бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», рассказал о психическом заболевании, которое он перенес во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

Во время общения с подписчиками в своем твиттер-аккаунте нападающий заявил, что у него были проблемы в 2018 году. О деталях Ромелу не стал рассказывать.

Напомним, что Лукаку перешел в миланский гранд в 2019 году. За его трансфер «нерадзурри» заплатили «красным дьяволам» 74 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ромелу принял участие в 44 поединках, записав на свой счет 30 забитых мячей и десять результативных передач. Его контракт истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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0
Манкунианец76
25 Июня 2021, 11:16

..и по этой причине разжирел как боров и стоя мяч принимал,пошевелиться ленился.Мне вообще непонятно-они что,так до сих пор боятся Маура,что не могут прямо сказать,что играя в МЮ,непосредственно имели конфликт с ним,а не психика или еще что...

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