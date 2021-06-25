Лукаку испытывал проблемы с психикой во время выступлений за «Манчестер Юнайтед»

Бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», рассказал о психическом заболевании, которое он перенес во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

Во время общения с подписчиками в своем твиттер-аккаунте нападающий заявил, что у него были проблемы в 2018 году. О деталях Ромелу не стал рассказывать.

Напомним, что Лукаку перешел в миланский гранд в 2019 году. За его трансфер «нерадзурри» заплатили «красным дьяволам» 74 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ромелу принял участие в 44 поединках, записав на свой счет 30 забитых мячей и десять результативных передач. Его контракт истекает летом 2024 года.