Лукаку испытывал проблемы с психикой во время выступлений за «Манчестер Юнайтед»

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25 Июня 2021, 11:09,
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Бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», рассказал о психическом заболевании, которое он перенес во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».
Во время общения с подписчиками в своем твиттер-аккаунте нападающий заявил, что у него были проблемы в 2018 году. О деталях Ромелу не стал рассказывать.
Напомним, что Лукаку перешел в миланский гранд в 2019 году. За его трансфер «нерадзурри» заплатили «красным дьяволам» 74 миллиона евро.
В прошлом сезоне Ромелу принял участие в 44 поединках, записав на свой счет 30 забитых мячей и десять результативных передач. Его контракт истекает летом 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ромелу Лукаку
..и по этой причине разжирел как боров и стоя мяч принимал,пошевелиться ленился.Мне вообще непонятно-они что,так до сих пор боятся Маура,что не могут прямо сказать,что играя в МЮ,непосредственно имели конфликт с ним,а не психика или еще что...