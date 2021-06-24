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​Инсинье ответил на вопрос, почему Гаттузо не возглавил «Тоттенхэм»

24 Июня 2021, 17:36,

Дженнаро Гаттузо был одним из кандидатов на должность главного тренера «Тоттенхэма». Проскакивала информация, что итальянец уже договорился со «шпорами», но затем ситуация резко изменилась.

«Почему Гаттузо не возглавил «Тоттенхэм»? Мы обменялись текстовыми сообщениями. Он написал, что произошёл небольшой бардак. Сейчас я сосредоточен на Евро-2020, а Дженнаро находится в отпуске, так что я не буду ему задавать вопросы», - приводит слова Инсинье портал Goal.com.

Напомним, что по итогам сезона 2020/2021 Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Дженнаро Гаттузо, Лоренцо Инсинье
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