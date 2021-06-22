«Тоттенхэм» может пригласить наставника «Брайтона»

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22 Июня 2021, 10:59,
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Рулевой «Брайтона» Грэм Поттер может возглавить лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта известный инсайдер Николо Скира.
Согласно сведениям журналиста, 46-летний наставник может возглавить команду, оставшуюся без главного тренера после отставки португальца Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что «шпоры» практически договорились с Дженнаро Гаттузо, однако из-за недовольства болельщиков сделка сорвалась.
По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Грэм Поттер