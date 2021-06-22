«Тоттенхэм» может пригласить наставника «Брайтона»

Рулевой «Брайтона» Грэм Поттер может возглавить лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта известный инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 46-летний наставник может возглавить команду, оставшуюся без главного тренера после отставки португальца Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что «шпоры» практически договорились с Дженнаро Гаттузо, однако из-за недовольства болельщиков сделка сорвалась.

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.