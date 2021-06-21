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«МЮ» сделает Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

21 Июня 2021, 10:59,

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует предложить полузащитнику Полю Погба новое трудовое соглашение, об этом рапортует The Sun.

Согласно сведениям таблоида, «красные дьяволы» намерены сделать французского хавбека самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии. Манкунианцы предложат Погба пятилетнее соглашение с зарплатой в размере 400 тысяч фунтов в неделю. Стороны подпишут контракт после окончания Евро-2020.

В составе «Манчестер Юнайтед» Поль выступает с августа 2016 года. Его действующий договор с манкунианцами рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
21 Июня 2021, 12:33

видимо, у Глейзеров денег - хоть одним местом ешь. Делать этого, мягко говоря, своеобразного футболиста и очень стрёмного человека самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ явно не от большого ума.

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