«Манчестер Сити» определился с будущим Зинченко

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19 Июня 2021, 11:14,
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Стала известна позиция руководства «Манчестер Сити» по будущему украинского защитника Александра Зинченко. Согласно сведениям Manchester Evening News, 24-летний игрок останется в команде. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола считает, что Александр пригодится клубу в следующем сезоне.
В составе «Манчестер Сити» Зинченко выступает в составе английского коллектива с лета 2016 года. Действующее трудовое соглашение украинца рассчитано до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Англии Александр провел 20 поединков, не отметившись голевыми действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко