Инсайдер назвал трёх претендентов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм», отказавшийся от сотрудничества с итальянцем Дженнаро Гаттузо, продолжает поиски нового главного тренера. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте, в шорт-лист «шпор» включены сразу несколько известных специалистов.

Инсайдер утверждает, что лондонцы рассматривают кандидатуры Ральфа Рангника, Эрика тен Хага и Эрнесто Вальверде.

В конце минувшего сезона с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен португалец Жозе Моуринью. Лондонский клуб занял в чемпионате Англии лишь седьмое место.