Инсайдер назвал трёх претендентов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

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19 Июня 2021, 10:25,
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Лондонский «Тоттенхэм», отказавшийся от сотрудничества с итальянцем Дженнаро Гаттузо, продолжает поиски нового главного тренера. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте, в шорт-лист «шпор» включены сразу несколько известных специалистов.
Инсайдер утверждает, что лондонцы рассматривают кандидатуры Ральфа Рангника, Эрика тен Хага и Эрнесто Вальверде.
В конце минувшего сезона с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен португалец Жозе Моуринью. Лондонский клуб занял в чемпионате Англии лишь седьмое место.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Эрнесто Вальверде, Ральф Рангник, Эрик тен Хаг