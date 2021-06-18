Фернандиньо остаётся в «Манчестер Сити»

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18 Июня 2021, 11:51,
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Бразильский опорник Фернандиньо близок к пролонгации сотрудничества с «Манчестер Сити». Об этом информирует британский таблоид Daily Mail.
Согласно данным источника, руководство чемпиона Англии предложило 36-летнему исполнителю однолетний трудовой договор. Игрок готов подписать новое соглашение.
В составе «горожан» Фернандиньо выступает с июля 2013 года. Действующий контракт бразильца истекает по окончании текущего месяца.
В прошлом сезоне Премьер-лиги полузащитник провел 21 матч, отдал два ассиста и получил шесть желтых карточек.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо