«Эвертон» желает купить Смоллинга у «Ромы»

«Эвертон» заинтересовался идеей с приобретением защитника Криса Смоллинга, который на данный момент принадлежит «Роме».

Смоллинг уже выступал в английской Премьер-лиге, представляя цвета «Манчестер Юнайтед». Спустя 10 лет на «Олд Траффорд» Смоллинг отправился в «Рому» сперва в аренду, а затем итальянцы и вовсе выкупили игрока.

Как пишет LaRoma24, «Рома» готова расстаться со Смоллингом, но только если «Эвертон» заплатит ей не меньше, чем римляне потратили на покупку футболиста у «Манчестер Юнайтед».

За два года в «Роме» Крис Смоллинг провёл 44 матча, трижды отличившись.