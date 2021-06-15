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«Эвертон» желает купить Смоллинга у «Ромы»

15 Июня 2021, 20:41,

«Эвертон» заинтересовался идеей с приобретением защитника Криса Смоллинга, который на данный момент принадлежит «Роме». 

Смоллинг уже выступал в английской Премьер-лиге, представляя цвета «Манчестер Юнайтед». Спустя 10 лет на «Олд Траффорд» Смоллинг отправился в «Рому» сперва в аренду, а затем итальянцы и вовсе выкупили игрока. 

Как пишет LaRoma24, «Рома» готова расстаться со Смоллингом, но только если «Эвертон» заплатит ей не меньше, чем римляне потратили на покупку футболиста у «Манчестер Юнайтед».

За два года в «Роме» Крис Смоллинг провёл 44 матча, трижды отличившись. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Рома, Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Крис Смоллинг
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