«Эвертон» желает купить Смоллинга у «Ромы»

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15 Июня 2021, 20:41,
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«Эвертон» заинтересовался идеей с приобретением защитника Криса Смоллинга, который на данный момент принадлежит «Роме».
Смоллинг уже выступал в английской Премьер-лиге, представляя цвета «Манчестер Юнайтед». Спустя 10 лет на «Олд Траффорд» Смоллинг отправился в «Рому» сперва в аренду, а затем итальянцы и вовсе выкупили игрока.
Как пишет LaRoma24, «Рома» готова расстаться со Смоллингом, но только если «Эвертон» заплатит ей не меньше, чем римляне потратили на покупку футболиста у «Манчестер Юнайтед».
За два года в «Роме» Крис Смоллинг провёл 44 матча, трижды отличившись.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Рома, Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Крис Смоллинг