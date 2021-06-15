Стерлинг продлит контракт с «Манчестер Сити» после Евро-2020

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к пролонгации сотрудничества с «горожанами», об этом информирует The Telegraph.

Согласно информации источника, руководство английского клуба готово предложить футболисту новый трудовой договор после завершения чемпионата Европы-2020. Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 26-летний форвард принял участие в 31 поединке, записав на свой счет десять забитых мячей и семь результативных передач. Вместе с «горожанами» он стал чемпионом страны.