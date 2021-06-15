Стерлинг продлит контракт с «Манчестер Сити» после Евро-2020

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15 Июня 2021, 12:31,
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к пролонгации сотрудничества с «горожанами», об этом информирует The Telegraph.
Согласно информации источника, руководство английского клуба готово предложить футболисту новый трудовой договор после завершения чемпионата Европы-2020. Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 26-летний форвард принял участие в 31 поединке, записав на свой счет десять забитых мячей и семь результативных передач. Вместе с «горожанами» он стал чемпионом страны.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг