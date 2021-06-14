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Луис может переехать из АПЛ в Лигу 1

14 Июня 2021, 09:24,

Бразильский защитник Давид Луис, который покинет лондонский «Арсенал» в связи с истечением срока трудового соглашения, может продолжить карьеру в другом европейском топ-чемпионате. Об этом информирует портал Goal.com.

Согласно данным источника, 34-летний бразильский футболист имеет вариант перехода в чемпионат Франции. Ранее Давид уже выступал в Лиге 1 за столичный «ПСЖ». Также Луис может рассмотреть вариант переезда в МЛС.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги защитник провел 20 поединков, забил гол, получил желтую карточку и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Давид Луис
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
14 Июня 2021, 10:19

Карьера пошла на спад, в АПЛ почти все обходят как стоящего, так что почему бы и нет? В условном Марселе ещё может побегать на скорости, да и на стандартах поучаствовать! Да и клубы уровня ЛЧ там открыты для предложений.

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