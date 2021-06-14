Луис может переехать из АПЛ в Лигу 1

Бразильский защитник Давид Луис, который покинет лондонский «Арсенал» в связи с истечением срока трудового соглашения, может продолжить карьеру в другом европейском топ-чемпионате. Об этом информирует портал Goal.com.

Согласно данным источника, 34-летний бразильский футболист имеет вариант перехода в чемпионат Франции. Ранее Давид уже выступал в Лиге 1 за столичный «ПСЖ». Также Луис может рассмотреть вариант переезда в МЛС.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги защитник провел 20 поединков, забил гол, получил желтую карточку и один раз был удален с поля.