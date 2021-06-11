«Манчестер Сити» сделал заманчивое предложение Кейну

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11 Июня 2021, 09:04,
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Боссы «Манчестер Сити» ведут переговоры с нападающим сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном. По сообщениям журналиста Николо Скиры, чемпион Англии сделал выгодное предложение бомбардиру.
Руководство «горожан» готово подписать с форвардом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года. «Манчестер Сити» планирует платить Кейну 16 миллионов евро за сезон.
Что касается «шпор», то они хотят выручить с продажи своей звезды не менее 160 миллионов евро.
В прошлом сезоне Гарри забил 23 гола и отдал 14 результативных передач в 35 поединках чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Гарри Кейн, Трансферы футбола - лето 2021