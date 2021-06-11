«Манчестер Сити» сделал заманчивое предложение Кейну

Боссы «Манчестер Сити» ведут переговоры с нападающим сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном. По сообщениям журналиста Николо Скиры, чемпион Англии сделал выгодное предложение бомбардиру.

Руководство «горожан» готово подписать с форвардом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года. «Манчестер Сити» планирует платить Кейну 16 миллионов евро за сезон.

Что касается «шпор», то они хотят выручить с продажи своей звезды не менее 160 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гарри забил 23 гола и отдал 14 результативных передач в 35 поединках чемпионата Англии.