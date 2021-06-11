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«Арсенал» заинтересовался нападающим «Андерлехта»

11 Июня 2021, 08:39,

Нападающий бельгийского «Андерлехта» Альберт-Мбойо Локонга может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, об этом информирует инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

Согласно данным журналиста, в услугах 21-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал», подыскивающий усиление в атакующую линию. Трансферная стоимость Локонги оценивается в 12 миллионов евро. Его контракт с «Андерлехтом» истекает летом 2023 года.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии нападающий сыграл 33 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Альберт-Мбойо Локонга
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
11 Июня 2021, 09:39

Нет, спасибо, мы уж лучше Нкетиа с Уиллоком обойдёмся...

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