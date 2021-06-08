Шакири может сменить «Ливерпуль» на клуб Серии А

Хавбек Джердан Шакири может покинуть «Ливерпуль» после окончания чемпионата Европы-2020. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры 29-летнего полузащитника называется римский «Лацио». Контракт Джердана с мерсисайдцами рассчитан до 2023 года, однако футболист хочет перейти в другую команду из-за недостатка игровой практики.

В составе английского коллектива Шакири выступает с 2018 года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги швейцарский хавбек провел 14 поединков, записав на свой счет две результативные передачи.