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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Рубен Диаш - лучший футболист сезона в АПЛ

05 Июня 2021, 13:23,

В английской Премьер-лиге определился лучший футболист сезона-2020/2021. Как информирует Sky Sports посредством твиттер-аккаунта, индивидуальную награду выиграл португальский защитник Рубен Диаш, выступающий в составе «Манчестер Сити».

В голосовании Диаш опередил Кевина де Брёйне, Бруну Фернандеша, Джека Грилиша, Гарри Кейна, Мэйсона Маунта, Мохамеда Салаха и Томаша Соучека.

В минувшем сезоне чемпионата Англии 24-летний защитник принял участие в 32 поединках, забил один гол и получил четыре желтые карточки. Вместе с «Манчестер Сити» Диаш стал чемпионом Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубен Диаш
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