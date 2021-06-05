Рубен Диаш - лучший футболист сезона в АПЛ

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05 Июня 2021, 13:23,
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В английской Премьер-лиге определился лучший футболист сезона-2020/2021. Как информирует Sky Sports посредством твиттер-аккаунта, индивидуальную награду выиграл португальский защитник Рубен Диаш, выступающий в составе «Манчестер Сити».
В голосовании Диаш опередил Кевина де Брёйне, Бруну Фернандеша, Джека Грилиша, Гарри Кейна, Мэйсона Маунта, Мохамеда Салаха и Томаша Соучека.
В минувшем сезоне чемпионата Англии 24-летний защитник принял участие в 32 поединках, забил один гол и получил четыре желтые карточки. Вместе с «Манчестер Сити» Диаш стал чемпионом Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубен Диаш