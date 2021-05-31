«Челси» предложит 12 млн евро за защитника киевского «Динамо»

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31 Мая 2021, 09:29,
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Перспективный украинский защитник Илья Забарный, правами на которого владеет киевское «Динамо», может переехать в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует издание Sport24.
Источник сообщает, что 18-летнего футболиста хочет подписать лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» готово выделить на трансфер защитника порядка 12 миллионов евро. Поспособствовать переходу может наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
Илья - воспитанник академии киевского клуба. В минувшем розыгрыше УПЛ защитник провел 36 поединков, записав на свой счет один забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Илья Забарный