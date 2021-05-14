Мойес: «Надеюсь, что Лингард перейдёт в наш клуб»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Я не знаю, что произойдёт. Мы довольны выступлениями Лингарда за наш клуб, но он является игроком «Манчестер Юнайтед», поэтому им решать, что делать с Джесси. Если они решат расстаться с Лингардом, то надеюсь, что он присоединится к нам», - цитирует Мойеса Manchester Evening News.

28-летний Лингард сыграл 13 матчей за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забыл девять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года.