Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мойес: «Надеюсь, что Лингард перейдёт в наш клуб»

14 Мая 2021, 21:46,

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Я не знаю, что произойдёт. Мы довольны выступлениями Лингарда за наш клуб, но он является игроком «Манчестер Юнайтед», поэтому им решать, что делать с Джесси. Если они решат расстаться с Лингардом, то надеюсь, что он присоединится к нам», - цитирует Мойеса Manchester Evening News.

28-летний Лингард сыграл 13 матчей за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забыл девять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Дэвид Мойес, Джесси Лингард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола