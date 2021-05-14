Мойес: «Надеюсь, что Лингард перейдёт в наш клуб»

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14 Мая 2021, 21:46,
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.
«Я не знаю, что произойдёт. Мы довольны выступлениями Лингарда за наш клуб, но он является игроком «Манчестер Юнайтед», поэтому им решать, что делать с Джесси. Если они решат расстаться с Лингардом, то надеюсь, что он присоединится к нам», - цитирует Мойеса Manchester Evening News.
28-летний Лингард сыграл 13 матчей за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забыл девять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Дэвид Мойес, Джесси Лингард