«Реал» нацелился на полузащитника «Тоттенхэма»

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Примеру. Об этом рапортует Football Insider.

Источник информирует, что заинтересованность в услугах 24-летнего французского полузащитника проявляет мадридский «Реал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Ндомбеле провел 31 встречу, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Трудовой договор француза с лондонским клубом истекает летом 2025 года.