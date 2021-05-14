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«Реал» нацелился на полузащитника «Тоттенхэма»

14 Мая 2021, 11:54,

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Примеру. Об этом рапортует Football Insider.

Источник информирует, что заинтересованность в услугах 24-летнего французского полузащитника проявляет мадридский «Реал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Ндомбеле провел 31 встречу, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Трудовой договор француза с лондонским клубом истекает летом 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Танги Ндомбеле
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
14 Мая 2021, 12:23

Ах вот оно что, этот ндобмеле оказывается француз...Тогда ясно, очередной бзик Зидана.

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