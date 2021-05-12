Лапорт получил испанское гражданство

Защитник Эмерик Лапорт, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Сити», получил испанский паспорт. Об этом рапортует газета Marca.

Источник утверждает, что натурализацию 26-летнего французского футболиста одобрил совет министров Испании. Теперь Лапорт может попасть в заявку «красно фурии» на грядущий чемпионат Европы.

Ранее наставник сборной Испании Луис Энрике обратился в федерацию футбола с просьбой рассмотреть вопрос о натурализации защитника, которого не вызывают в национальную команду Франции.

Напомним, что Лапорт сыграл 19 матчей за молодежную сборную Франции.