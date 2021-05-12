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Агуэро - самый титулованный футболист «Манчестер Сити»

12 Мая 2021, 10:58,

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, выигравший чемпионат Англии в составе «Манчестер Сити», стал самым титулованным футболистом в истории «горожан».

Вчерашний трофей стал для нападающего 15-м в футболке клуба из Манчестера. По данному показателю Серхио обогнал экс-полузащитника команды Давида Сильву.

Напомним, что Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. Стороны решили не продлевать трудовое соглашение. В составе «горожан» аргентинец выступает с 2011 года.

В текущем сезоне АПЛ 32-летний нападающий сыграл 11 поединков, забил два гола (один - с пенальти) и сделал результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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