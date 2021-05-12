Агуэро - самый титулованный футболист «Манчестер Сити»

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, выигравший чемпионат Англии в составе «Манчестер Сити», стал самым титулованным футболистом в истории «горожан».

Вчерашний трофей стал для нападающего 15-м в футболке клуба из Манчестера. По данному показателю Серхио обогнал экс-полузащитника команды Давида Сильву.

Напомним, что Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. Стороны решили не продлевать трудовое соглашение. В составе «горожан» аргентинец выступает с 2011 года.

В текущем сезоне АПЛ 32-летний нападающий сыграл 11 поединков, забил два гола (один - с пенальти) и сделал результативную передачу.