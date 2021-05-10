«Лестер» заплатит 30 млн евро за полузащитника «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», о трансфере 22-летнего француза договорился «Лестер», который заплатит за футболист порядка 30 миллионов евро. Сделка будет закрыта уже в ближайшее время.

Сумаре сыграл 41 матч за «Лилль» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что за два тура до конца чемпионата «Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая идущий следом «ПСЖ» на три очка.