«Лестер» заплатит 30 млн евро за полузащитника «Лилля»

|
10 Мая 2021, 00:22,
|
|
Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», о трансфере 22-летнего француза договорился «Лестер», который заплатит за футболист порядка 30 миллионов евро. Сделка будет закрыта уже в ближайшее время.
Сумаре сыграл 41 матч за «Лилль» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Отметим, что за два тура до конца чемпионата «Лилль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая идущий следом «ПСЖ» на три очка.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лестер, Лилль, Бубакари Сумаре, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021