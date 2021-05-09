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​«Манчестер Юнайтед» упустил контракт на 230 млн евро из-за протестов фанатов

09 Мая 2021, 00:31,

Акции протестов фанатов «Манчестер Юнайтед» против владельцев клуба разрастаются. Группа болельщиков призывает других поклонников клуба бойкотировать основных партнёров клуба, включая Adidas. В последний день июня истекает действующий контракт «МЮ» с одним из партнёров в лице AON. Новым партнёром «красных дьяволов» должна была стать компания The Hut Group, чьи офисы находятся рядом с аэропортом Манчестера. Узнав о позиции фанатов, компания разорвала договорённости с «Манчестер Юнайтед». Речь идёт о контракте на сумму в 200 миллионов фунтов (230 млн евро) за десять лет. Эти средства клуб должен был использовать на тренировочную форму, сообщает The Guardian.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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0
серго сергей
09 Мая 2021, 00:50

в топку эти братьев,с ними МЮ никогда не станет прежним

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