​«Манчестер Юнайтед» упустил контракт на 230 млн евро из-за протестов фанатов

Акции протестов фанатов «Манчестер Юнайтед» против владельцев клуба разрастаются. Группа болельщиков призывает других поклонников клуба бойкотировать основных партнёров клуба, включая Adidas. В последний день июня истекает действующий контракт «МЮ» с одним из партнёров в лице AON. Новым партнёром «красных дьяволов» должна была стать компания The Hut Group, чьи офисы находятся рядом с аэропортом Манчестера. Узнав о позиции фанатов, компания разорвала договорённости с «Манчестер Юнайтед». Речь идёт о контракте на сумму в 200 миллионов фунтов (230 млн евро) за десять лет. Эти средства клуб должен был использовать на тренировочную форму, сообщает The Guardian.