Салах: «Пока не обсуждал новый контракт с «Ливерпулем»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался относительно возможного продления сотрудничества с английским клубом.

«Со мной никто не общался о продлении соглашения. Поэтому мне нечего сказать. Никто из представителей клуба не обсуждал со мной новый контракт. Для меня главное - борьба за трофеи. Хочу снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», - приводит слова египетского нападающего Sky Sports.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Англии 28-летний форвард провел 32 встречи, забил 20 голов (шесть - с пенальти) и сделал три результативные передачи.