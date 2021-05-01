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Салах: «Пока не обсуждал новый контракт с «Ливерпулем»

01 Мая 2021, 15:35,

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался относительно возможного продления сотрудничества с английским клубом.

«Со мной никто не общался о продлении соглашения. Поэтому мне нечего сказать. Никто из представителей клуба не обсуждал со мной новый контракт. Для меня главное - борьба за трофеи. Хочу снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», - приводит слова египетского нападающего Sky Sports.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Англии 28-летний форвард провел 32 встречи, забил 20 голов (шесть - с пенальти) и сделал три результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах
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