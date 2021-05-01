«МЮ» предложил новый контракт Кавани

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01 Мая 2021, 09:07,
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Боссы «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани относительно пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует посредством своего «Твиттера» инсайдер Николо Скира.
Согласно сведениям журналиста, манкунианский гранд предложил 34-летнему футболисту контракт до лета 2022-го года. Действующее соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.
Ранее СМИ сообщали, что Эдинсон готов продлить сотрудничество с «красными дьяволами».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Кавани провел 22 матча, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани