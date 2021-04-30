​«Манчестер Юнайтед» приложит все усилия, чтобы сохранить Кавани

«Манчестер Юнайтед» приложит все усилия, чтобы сохранить в своих рядах нападающего Эдинсона Кавани. Об этом посредством своей странички в Twitter сообщил специализирующийся на трансферах итальянский журналист Фабрицио Романо.

Руководители и другие представители клуба во время последней встречи с Кавани сказали игроку, что очень хотят, чтобы он остался. Уругвайский форвард взял паузу в переговорах, чтобы обсудить ситуацию со своей семьёй.

Как известно, Эдинсон Кавани может уйти из «МЮ» из-за ситуации с пандемией коронавируса, на фоне которой он редко видит своих близких.

Напомним, в четверг вечером Эдинсон Кавани забил два гола и оформил два голевых паса в матче Лиги Европы против «Ромы». «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счётом 6:2.