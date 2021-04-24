«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник «Барселоны»

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24 Апреля 2021, 09:59,
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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, выступающий в испанском чемпионате за каталонскую «Барселону», может продолжить карьеру в Англии. Об этом рапортует издание Calciomercato.
Согласно данным источника, интерес к 31-летнему исполнителю проявляет «Манчестер Юнайтед». Наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер является инициатором приглашения хавбека на «Олд Траффорд». Норвежец видит в Пьяниче альтернативу бразильцу Фреду.
Миралем перешел в «Барселону» летом 2020-го года. Его контракт рассчитан до 2024-го года.
В текущем сезоне Примеры босниец провел 17 матчей и получил желтую карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Миралем Пьянич
скатертью дорога этому Пьяничу