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«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник «Барселоны»

24 Апреля 2021, 09:59,

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, выступающий в испанском чемпионате за каталонскую «Барселону», может продолжить карьеру в Англии. Об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно данным источника, интерес к 31-летнему исполнителю проявляет «Манчестер Юнайтед». Наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер является инициатором приглашения хавбека на «Олд Траффорд». Норвежец видит в Пьяниче альтернативу бразильцу Фреду.

Миралем перешел в «Барселону» летом 2020-го года. Его контракт рассчитан до 2024-го года.

В текущем сезоне Примеры босниец провел 17 матчей и получил желтую карточку.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Миралем Пьянич
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Комментарии (1)
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ARTUR
24 Апреля 2021, 12:03

скатертью дорога этому Пьяничу

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