«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник «Барселоны»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, выступающий в испанском чемпионате за каталонскую «Барселону», может продолжить карьеру в Англии. Об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно данным источника, интерес к 31-летнему исполнителю проявляет «Манчестер Юнайтед». Наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер является инициатором приглашения хавбека на «Олд Траффорд». Норвежец видит в Пьяниче альтернативу бразильцу Фреду.

Миралем перешел в «Барселону» летом 2020-го года. Его контракт рассчитан до 2024-го года.

В текущем сезоне Примеры босниец провел 17 матчей и получил желтую карточку.