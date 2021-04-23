Ковачич пропустит первый матч против «Реала»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла, ссылаясь на слова наставника лондонского клуба Томаса Тухеля, Ковачич пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Отмечается, что 26-летний хорват имеет шансы успеть восстановиться к игре против «Фулхэма», которая запланирована на первое мая.

Ковачич сыграл тридцать девять матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами.

Встреча между «Реалом» и «Челси» состоится во вторник, 27 апреля.