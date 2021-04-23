«Милан» и «Наполи» претендуют на полузащитника «Тоттенхэма»

Аргентинский полузащитник Эрик Ламела, права на которого принадлежат лондонскому «Тоттенхэму», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом рапортует TeamTalk.

Согласно сведениям источника, интерес к 29-летнему футболисту проявляют «Милан» и «Наполи». Ламела имеет опыт выступлений в Серии А - с 2011-го по 2013-й год Эрик выступал за столичную «Рому».

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 33 поединка за лондонскую команду, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. Действующий трудовой договор Ламелы с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2022-го года.