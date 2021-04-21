Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» с трудом набрал три очка в первой игре после увольнения Моуринью

21 Апреля 2021, 22:00,

В матче 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» проводил первый матч без Жозе Моуринью. В соперниках был «Саутгемптон», который выглядел острее в первой части поединка и на 30-й минуте повел после подачи с углового на ближнюю штангу, где Дэнни Ингс головой переправил мяч в сетку. Спустя полчаса лондонцы отыгрались. Это Бэйл эффектно сыграл у ворот после рикошета от защитника. В оставшееся время ВАР отменил гол Хынмин Сона, но на 90-й минуте поспособствовал голу корейца с 11 метров. В итоге «шпоры» победили 2:1 и потеснили «Ливерпуль» с шестого места.

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
    30' Ингс Дэнни (0:1)
(1:1) Бэйл Гарет 60'    
(2:1) Сон Хынмин 90'    
Льорис Уго Орье Серж Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик   90' Регилон Серхио Ло Чельсо Джовани   79' (Ламела Эрик (   79') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Лукас Моура Н'Домбеле Тангай   43'   73' (Уинкс Гарри (   73') Сон Хынмин Бэйл Гарет   83' (Бергвейн Стевен (   83')
Запасные: Танганга Джафет Санчес Давинсон Сиссоко Мусса Винисиус Карлос Алли Деле Харт Джо
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян Вестергор Янник Салису Мохаммед Уорд-Праус Джеймс Армстронг Стюарт Уолкотт Тео   67' (Дженепо Мусса (   67'   87') Телла Нейтан   83' (Редмонд Натан (   83') Ингс Дэнни   57' (Диалло Ибраима (   57') Адамс Че
Запасные: Стивенс Джек Янкевиц Александр Н'Лундулу Даниэл Ферри Уилл Минамино Такуми Форстер Фрейзер
21 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Саутгемптон
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