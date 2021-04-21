«Тоттенхэм» с трудом набрал три очка в первой игре после увольнения Моуринью

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21 Апреля 2021, 22:00,
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В матче 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» проводил первый матч без Жозе Моуринью. В соперниках был «Саутгемптон», который выглядел острее в первой части поединка и на 30-й минуте повел после подачи с углового на ближнюю штангу, где Дэнни Ингс головой переправил мяч в сетку. Спустя полчаса лондонцы отыгрались. Это Бэйл эффектно сыграл у ворот после рикошета от защитника. В оставшееся время ВАР отменил гол Хынмин Сона, но на 90-й минуте поспособствовал голу корейца с 11 метров. В итоге «шпоры» победили 2:1 и потеснили «Ливерпуль» с шестого места.
Протокол игры
|Тоттенхэм
|2:1
|Саутгемптон
|30' Ингс Дэнни (0:1)
|(1:1) Бэйл Гарет 60'
|(2:1) Сон Хынмин 90'
Льорис Уго • Орье Серж • Алдервейрельд Тоби • Дайер Эрик • 90'Регилон Серхио • Ло Чельсо Джовани 79' ( Ламела Эрик ( 79') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Лукас Моура • Н'Домбеле Тангай 43' 73' ( Уинкс Гарри ( 73') • Сон Хынмин • Бэйл Гарет 83' ( Бергвейн Стевен ( 83')
Запасные: Танганга Джафет • Санчес Давинсон • Сиссоко Мусса • Винисиус Карлос • Алли Деле • Харт Джо
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Вестергор Янник • Салису Мохаммед • Уорд-Праус Джеймс • Армстронг Стюарт • Уолкотт Тео 67' ( Дженепо Мусса ( 67' ) • 87'Телла Нейтан 83' ( Редмонд Натан ( 83') • Ингс Дэнни 57' ( Диалло Ибраима ( 57') • Адамс Че
Запасные: Стивенс Джек • Янкевиц Александр • Н'Лундулу Даниэл • Ферри Уилл • Минамино Такуми • Форстер Фрейзер
21 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Саутгемптон