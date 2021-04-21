«Тоттенхэм» с трудом набрал три очка в первой игре после увольнения Моуринью

В матче 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» проводил первый матч без Жозе Моуринью. В соперниках был «Саутгемптон», который выглядел острее в первой части поединка и на 30-й минуте повел после подачи с углового на ближнюю штангу, где Дэнни Ингс головой переправил мяч в сетку. Спустя полчаса лондонцы отыгрались. Это Бэйл эффектно сыграл у ворот после рикошета от защитника. В оставшееся время ВАР отменил гол Хынмин Сона, но на 90-й минуте поспособствовал голу корейца с 11 метров. В итоге «шпоры» победили 2:1 и потеснили «Ливерпуль» с шестого места.