«МЮ» - о выходе из Суперлиги: «Мы прислушались к реакции наших болельщиков»

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» опубликовано заявление о выходе из числа участников Суперлиги Европы.

«МЮ» не будет играть с Суперлиге. Мы прислушались к словам наших поклонников, а также властей Великобритании. «Манчестер Юнайтед» намерен работать совместно с футбольным сообществом, чтобы находить оптимальные решения долгосрочных проблем, с которыми сталкивается наш вид спорта», - говорится в сообщении манкунианского гранда.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» Суперлигу покинули еще пять английских клубов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси». Эту инициативу также поддержал «Милан».