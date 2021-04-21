Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«МЮ» - о выходе из Суперлиги: «Мы прислушались к реакции наших болельщиков»

21 Апреля 2021, 10:10,

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» опубликовано заявление о выходе из числа участников Суперлиги Европы.

«МЮ» не будет играть с Суперлиге. Мы прислушались к словам наших поклонников, а также властей Великобритании. «Манчестер Юнайтед» намерен работать совместно с футбольным сообществом, чтобы находить оптимальные решения долгосрочных проблем, с которыми сталкивается наш вид спорта», - говорится в сообщении манкунианского гранда.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» Суперлигу покинули еще пять английских клубов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси». Эту инициативу также поддержал «Милан».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Суперлига Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола