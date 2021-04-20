«Манчестер Сити» выходит из Суперлиги

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20 Апреля 2021, 23:35,
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«Манчестер Сити» опубликовал заявление по поводу выхода из Суперлиги.
«Мы подтверждаем, что наш клуб начал процесс выхода из европейской Суперлиги», - говорится в заявлении английского клуба.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о скором выходе из турнира «Челси» и «Атлетико».
После тридцати двух туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Манчестер Юнайтед» на восемь зачетных баллов. Подопечные Гвардиолы продолжают бороться и за победу в Лиге чемпионов, в полуфинале которой они сыграют с французским «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити
Оно и понятно было сразу. Это сырой проект, и трудно понять, как серьезные бизнесмены и функционеры могли презентовать на серьезных щщах вот это недоразумение. Позорище. Амбиции и бабки затмили здравый смысл . Я за Суперлигу, но формат должен быть категорически другой. То что заявили это детский сад. Каждый кто к этому причастен должен быть награждён орденом дибил или придурок года.
быстро все сливаются.