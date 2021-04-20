Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» выходит из Суперлиги

20 Апреля 2021, 23:35,

«Манчестер Сити» опубликовал заявление по поводу выхода из Суперлиги.

«Мы подтверждаем, что наш клуб начал процесс выхода из европейской Суперлиги», - говорится в заявлении английского клуба.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о скором выходе из турнира «Челси» и «Атлетико».

После тридцати двух туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Манчестер Юнайтед» на восемь зачетных баллов. Подопечные Гвардиолы продолжают бороться и за победу в Лиге чемпионов, в полуфинале которой они сыграют с французским «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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0
Zenituwka
21 Апреля 2021, 00:04

Оно и понятно было сразу. Это сырой проект, и трудно понять, как серьезные бизнесмены и функционеры могли презентовать на серьезных щщах вот это недоразумение. Позорище. Амбиции и бабки затмили здравый смысл . Я за Суперлигу, но формат должен быть категорически другой. То что заявили это детский сад. Каждый кто к этому причастен должен быть награждён орденом дибил или придурок года.

0
pol-black
20 Апреля 2021, 23:56

быстро все сливаются.

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