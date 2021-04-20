«Манчестер Сити» выходит из Суперлиги

«Манчестер Сити» опубликовал заявление по поводу выхода из Суперлиги.

«Мы подтверждаем, что наш клуб начал процесс выхода из европейской Суперлиги», - говорится в заявлении английского клуба.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о скором выходе из турнира «Челси» и «Атлетико».

После тридцати двух туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Манчестер Юнайтед» на восемь зачетных баллов. Подопечные Гвардиолы продолжают бороться и за победу в Лиге чемпионов, в полуфинале которой они сыграют с французским «ПСЖ».