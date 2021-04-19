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Каррагер: «Ливерпуль» предал своё наследие ради заработка»

19 Апреля 2021, 11:12,

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на решение мерсисайдского клуба вступить в европейскую Суперлигу.

«Это очень плохой выбор. «Ливерпуль» решил предать свое наследие ради заработка. Меня тошнит от решения руководства, которое портит репутацию клуба. Они хотят создать такие условия, при которых не нужно будет сражаться для достижения успеха», - передает слова Каррагера The Telegraph.

Кроме гранда из Ливерпуля, от Англии в Суперлигу перешли «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Президентом лиги назначен Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в мадридском «Реале».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер, Суперлига Европы
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