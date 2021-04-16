​Абрамович шесть раз приглашал Гвардиолу в «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович в период с 2010 по 2016 год предпринял шесть попыток заполучить Хосепа Гвардиолу на тренерский мостик. Тем не менее, российский миллиардер каждый раз получал отказ. Испанский специалист отказывался, поскольку считал, что «культура найма и увольнения Абрамовича ему не подходит», сообщает The Athletic.

Как известно, Роман Абрамович является достаточно строгим руководителем. Если у тренера «Челси» плохо идут дела, российский владелец клуба обычно не даёт слишком много времени на исправление ситуации.

В настоящий момент «Челси» возглавляет Томас Тухель, принявший команду в январе.