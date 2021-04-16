​Абрамович шесть раз приглашал Гвардиолу в «Челси»

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16 Апреля 2021, 15:50,
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Владелец «Челси» Роман Абрамович в период с 2010 по 2016 год предпринял шесть попыток заполучить Хосепа Гвардиолу на тренерский мостик. Тем не менее, российский миллиардер каждый раз получал отказ. Испанский специалист отказывался, поскольку считал, что «культура найма и увольнения Абрамовича ему не подходит», сообщает The Athletic.
Как известно, Роман Абрамович является достаточно строгим руководителем. Если у тренера «Челси» плохо идут дела, российский владелец клуба обычно не даёт слишком много времени на исправление ситуации.
В настоящий момент «Челси» возглавляет Томас Тухель, принявший команду в январе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Хосеп Гвардиола, Роман Абрамович