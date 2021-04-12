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«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Кавани

12 Апреля 2021, 08:59,

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может задержаться в «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует журналист Николо Скира в своем «Твиттере».

Согласно данным источника, руководство «красных дьяволов» намерено предложить опытному бомбардиру новый трудовой договор, рассчитанный до середины 2022-го года.

Стоит отметить, что заинтересованность в услугах Кавани проявляет «Бока Хуниорс». Аргентинский гранд готов предложить 34-летнему футболисту контракт до конца 2023-го года.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Эдинсон провел 20 поединков, отметившись семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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