Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Кейн задумался над уходом из «Тоттенхэма»

10 Апреля 2021, 12:55,

Центрфорвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом информирует The Athletic.

Как сообщает источник, терпение 27-летнего бомбардира лопнуло, его не устраивает тот факт, что «шпоры» не претендуют на трофеи. Гарри покинет команду, если по итогам нынешнего сезона «Тоттенхэм» не выйдет в Лигу чемпионов.

Интерес к голеадору проявляют топ-клубы из Манчестера, а также каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги форвард провел 28 матчей, отметившись 19 забитыми мячами (четыре - с пенальти) и 13 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Кейн
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