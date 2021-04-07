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У защитника «Арсенала» Тирни проблемы с крестообразной связкой колена

07 Апреля 2021, 16:57,

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни получил травму.

Как сообщает The Sun, у шотландского футболиста диагностированы проблемы с крестообразной связкой колена. Повреждение не столь серьезно, как могло бы быть, Тирни не потребуется операция, восстановление займёт от четырёх до шести месяцев.

23-летний защитник сыграл тридцать три матча за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт воспитанника «Селтика» с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Киран Тирни
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