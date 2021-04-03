Ривалдо: «Приход Агуэро может помочь «Барселоне» удержать Месси»

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо советует каталонской «Барселоне» подписать нападающего Серхио Агуэро. Аргентинец покинет «Манчестер Сити» в конце сезона на правах свободного агента.

«Переход Агуэро был бы отличным ходом для каталонского клуба. Он сразу же станет основным центфорвардом команды. Аргентинец восполнить потерю Луиса Суареса. К тому же Серхио в отличных отношениях с Лионелем Месси. Этот трансфер может убедить Лео остаться на «Камп Ноу», - передает слова Ривалдо Goal.com.

На этой неделе «Манчестер Сити» анонсировал уход 32-летнего нападающего. Агуэро защищал цвета английского коллектива с 2011-го года.