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Ривалдо: «Приход Агуэро может помочь «Барселоне» удержать Месси»

03 Апреля 2021, 10:25,

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо советует каталонской «Барселоне» подписать нападающего Серхио Агуэро. Аргентинец покинет «Манчестер Сити» в конце сезона на правах свободного агента.

«Переход Агуэро был бы отличным ходом для каталонского клуба. Он сразу же станет основным центфорвардом команды. Аргентинец восполнить потерю Луиса Суареса. К тому же Серхио в отличных отношениях с Лионелем Месси. Этот трансфер может убедить Лео остаться на «Камп Ноу», - передает слова Ривалдо Goal.com.

На этой неделе «Манчестер Сити» анонсировал уход 32-летнего нападающего. Агуэро защищал цвета английского коллектива с 2011-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Ривалдо
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