Суарес может вернуться в «Ливерпуль»

|
25 Марта 2021, 10:57,
|
|
Опытный уругвайский бомбардир Луис Суарес может сменить испанскую Примеру на английскую Премьер-лигу, об этом информирует Fichajes.net.
Согласно данным источника, подписать 34-летнего нападающего может «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб хочет добавить в состав опытного нападающего и рассматривает кандидатуру Суареса. Ожидается, что английский топ-клуб сделал предложение Луису в летнее трансферное окно.
В настоящий момент уругваец выступает за мадридский «Атлетико». Его контракт с клубом истекает летом 2022-го года.
В текущем сезоне чемпионата Испании Суарес провел 25 матчей, забил 19 голов и сделал две результативные передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Луис Суарес, Трансферы футбола - лето 2021
Суарес не выдержит энергозатратный футбол Клоппа и будет играть через игру (может быть тайм) или сидеть на лавке...