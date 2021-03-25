Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Суарес может вернуться в «Ливерпуль»

25 Марта 2021, 10:57,

Опытный уругвайский бомбардир Луис Суарес может сменить испанскую Примеру на английскую Премьер-лигу, об этом информирует Fichajes.net.

Согласно данным источника, подписать 34-летнего нападающего может «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб хочет добавить в состав опытного нападающего и рассматривает кандидатуру Суареса. Ожидается, что английский топ-клуб сделал предложение Луису в летнее трансферное окно.

В настоящий момент уругваец выступает за мадридский «Атлетико». Его контракт с клубом истекает летом 2022-го года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Суарес провел 25 матчей, забил 19 голов и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Луис Суарес, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
25 Марта 2021, 12:07

Суарес не выдержит энергозатратный футбол Клоппа и будет играть через игру (может быть тайм) или сидеть на лавке...

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