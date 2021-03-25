Суарес может вернуться в «Ливерпуль»

Опытный уругвайский бомбардир Луис Суарес может сменить испанскую Примеру на английскую Премьер-лигу, об этом информирует Fichajes.net.

Согласно данным источника, подписать 34-летнего нападающего может «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб хочет добавить в состав опытного нападающего и рассматривает кандидатуру Суареса. Ожидается, что английский топ-клуб сделал предложение Луису в летнее трансферное окно.

В настоящий момент уругваец выступает за мадридский «Атлетико». Его контракт с клубом истекает летом 2022-го года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Суарес провел 25 матчей, забил 19 голов и сделал две результативные передачи.