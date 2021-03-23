Полузащитник Мартин Эдегор высказался о своём будущем. С января норвежец выступает за лондонский «Арсенал», но его контракт принадлежит «Реалу».

«Моё будущее? Сделка с «Арсеналом» рассчитана до конца сезона. Посмотрим, что случится дальше. Я уже говорил, что для меня главное. Ключевые слова – стабильность и развитие», - приводит слова Эдегора журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В двенадцати матчах за «Арсенал» Мартин Эдегор записал на свой счёт два гола. Что касается «Реала», то за первую команду норвежец пока сыграл лишь одиннадцать раз. Эдегор перебрался в академию мадридского клуба ещё в начале 2015 года.