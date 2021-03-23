Топ-клубы АПЛ поборются на лучшего бомбардира «Зальцбурга»

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23 Марта 2021, 12:15,
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Форвард «Зальцбурга» Патсон Дака имеет варианты продолжения карьеры в чемпионате Англии, об этом информирует портал Goal.com.
Как сообщает источник, заинтересованность в услугах 22-летнего замбийского бомбардира проявляют сразу несколько английских топ-клубов. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро.
Дака является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии в нынешнем сезоне. Патсон отметился 20 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 18 проведенных встречах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Зальцбург, Патсон Дака