Топ-клубы АПЛ поборются на лучшего бомбардира «Зальцбурга»

Форвард «Зальцбурга» Патсон Дака имеет варианты продолжения карьеры в чемпионате Англии, об этом информирует портал Goal.com.

Как сообщает источник, заинтересованность в услугах 22-летнего замбийского бомбардира проявляют сразу несколько английских топ-клубов. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро.

Дака является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии в нынешнем сезоне. Патсон отметился 20 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 18 проведенных встречах.