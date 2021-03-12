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​Каррагер: «Если Клопп уйдёт из «Ливерпуля», в конкурирующих клубах шампанское будет литься рекой»

12 Марта 2021, 19:50,

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу кризиса, с которым столкнулась команда.

«Кому больше всего выгодно, чтобы Клопп ушёл из «Ливерпуля»? В залах заседаний «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Эвертона» в таком случае лилось бы шампанское! Эти клубы предвосхищали бы возвращение периода до Клоппа, когда «Ливерпуль» провёл в Лиге чемпионов один из пяти сезонов.

Уход Клоппа сегодня был бы сопоставим с уходом Кенни Далглиша в 1991 году или Билла Шенкли в 1974 году.

Без лидеров, таких как ван Дейк, Хендерсон и Милнер команда показывает психическую хрупкость. Но не путайте это с отсутствием уверенности или веры в тренера. День, когда Клопп уйдёт, положит конец славной эпохе. Я знаю, что ни один фанат «Ливерпуля» не сердится на Клоппа. Они отчаянно хотят вернуться на трибуны «Энфилда», чтобы поблагодарить тренера за то, что он сделал, и помочь ему преодолеть этот тяжёлый период в личном и профессиональном плане.

Никто другой не смог бы добиться того, чего Клопп добился в «Ливерпуле» с 2015 года, добывая трофеи и налаживая отношения с фанатами. Вот почему как фанат «Ливерпуля» я бы не хотел, чтобы кто-то другой, включая Хосепа Гвардиолу, тренировал команду в рамках этой конкретной модели.

Чистые затраты Клоппа на «Энфилде» составили 110 миллионов фунтов – гораздо меньше, чем потратили «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал» и даже «Эвертон» за этот период», - написал Каррагер в своей колонке для Daily Telegraph.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Джейми Каррагер
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Комментарии (4)
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1
just a man
12 Марта 2021, 20:25

Ничего особенного обычный спад какой бывает у всех клубов. В следующем сезоне Ливер вернется еще сильнее.

1
ингерман
12 Марта 2021, 19:56

ай если таракан уйдет это будец одна из самых больших глупостей сотворенных ливерком.. )))

1
Misha_diablo_football
12 Марта 2021, 20:10

когда ни будь это случится, когда не останется эмоций и моральных сил тренировать Ливерпуль...

1
ингерман
12 Марта 2021, 20:14

походу это время пришло так уже некоторым кажеца.. а я лично уверен шо клоп своего последнего слова в ливере не сказал.. чувствуеца нерастраченный потенциал еще имеется..

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