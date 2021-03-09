«Брайтон» отобрал абонемент у болельщика за оскорбление в Интернете другого клуба

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09 Марта 2021, 20:57,
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Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон» применил жёсткое наказание для своего болельщика, аннулировав абонемент на посещение домашних матчей и «забанил» его на два года. Причиной стало оскорбительное сообщение с его аккаунта в социальной сети в адрес другого клуба. При этом в «Брайтоне» отказались разглашать имя фаната, а также текст сообщения, который стал причиной такого решения.
Ранее Футбольная ассоциация Англии призвала социальные сети внедрить идентификацию посетителей для минимизации ненависти между болельщиками онлайн.
«Брайтон» идет на 17-м месте в АПЛ, не опускаясь в зону вылета за счет лучшей разницы мячей, чем у «Фулхэма».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Брайтон