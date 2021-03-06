«ПСЖ» хочет купить защитника «Манчестер Сити»

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06 Марта 2021, 13:24,
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Фланговый защитник Бенжамен Менди, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может сменить английскую Премьер-лигу на французскую Лигу 1.
Согласно информации The Sun, заинтересованность в подписании 26-летнего футболиста проявляет «ПСЖ». Боссы французского гранда готовы обсудить покупку Менди в летнее трансферное окно.
Бенжамен редко проходит в состав «горожан», а потому готов сменить команду. Его контракт с английским топ-клубом рассчитан до середины 2023-го года.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 поединках, забил гол и отдал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Бенжамен Менди