«ПСЖ» хочет купить защитника «Манчестер Сити»

Фланговый защитник Бенжамен Менди, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может сменить английскую Премьер-лигу на французскую Лигу 1.

Согласно информации The Sun, заинтересованность в подписании 26-летнего футболиста проявляет «ПСЖ». Боссы французского гранда готовы обсудить покупку Менди в летнее трансферное окно.

Бенжамен редко проходит в состав «горожан», а потому готов сменить команду. Его контракт с английским топ-клубом рассчитан до середины 2023-го года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 поединках, забил гол и отдал результативную передачу.