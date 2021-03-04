Тухель: «Челси» будет бороться за все титулы в новом сезоне»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель оптимистично настроен на следующий сезон. Немецкий специалист планирует побороться за все трофеи.

«В настоящий момент мы боремся за попадание в четверку лучших команд АПЛ. Но в следующем сезоне все начнут с нуля. Могу заверить, что «Челси» в следующей кампании будет сражаться за трофеи во всех турнирах», - передает слова Тухеля ESPN.

Томас занял пост главного тренера «пенсионеров» в январе 2021-го года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022.

После 26 сыгранных матчей «Челси» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.