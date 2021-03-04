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Анчелотти: «Ришарлисон способен стать одним из лучших форвардов Европы»

04 Марта 2021, 11:59,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем команды Ришарлисоне.

«Ришарлисон является современным нападающим, он очень много работает на тренировках. У него отличные физические показатели, при этом он быстр и точен в завершении атаки. Я считаю, что Ришарлисон способен стать одним из лучших форвардов в Европе. У него есть все для этого», - приводит слова итальянского наставника портал Goal.com.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний бразилец провел 21 поединок, забил пять голов (один - с пенальти) и сделал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Ришарлисон
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