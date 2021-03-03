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03 Марта 2021, 08:40,
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Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед».
«Я считаю, что у манкунианцев есть проблемы с качеством завершения атак. «Манчестер Юнайтед» - один из лучших в Премьер-лиге по количеству голов, однако я не вижу в их составе футболиста, способного решать исходы важных матчей. Сульшеру необходим хороший центрфорвард», - приводит слова Каррагера портал Goal.com.
«Манчестер Юнайтед» набрал 50 баллов после 26 сыгранных матчей. Подопечные Улу Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Джейми Каррагер
А МЮ всегда славился такими форвардами! Кантона, ван Нистелрой, Руни, ван Перси. Тогда и чемпионства брали, всё было закономерно, правда, и составы тогда были сильнее, чем сейчас... А так развивается Рэшфорд, но рассчитывать, что он достигнет уровня гранда, по-серьёзному не стоит.
Еще один капитан очевидность...команда играет какой сезон без очевидного центрального напа...таки немудрено