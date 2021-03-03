Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Каррагер назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»

03 Марта 2021, 08:40,

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед».

«Я считаю, что у манкунианцев есть проблемы с качеством завершения атак. «Манчестер Юнайтед» - один из лучших в Премьер-лиге по количеству голов, однако я не вижу в их составе футболиста, способного решать исходы важных матчей. Сульшеру необходим хороший центрфорвард», - приводит слова Каррагера портал Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» набрал 50 баллов после 26 сыгранных матчей. Подопечные Улу Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Джейми Каррагер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Super fanat
03 Марта 2021, 10:07

А МЮ всегда славился такими форвардами! Кантона, ван Нистелрой, Руни, ван Перси. Тогда и чемпионства брали, всё было закономерно, правда, и составы тогда были сильнее, чем сейчас... А так развивается Рэшфорд, но рассчитывать, что он достигнет уровня гранда, по-серьёзному не стоит.

0
snk6565
03 Марта 2021, 08:54

Еще один капитан очевидность...команда играет какой сезон без очевидного центрального напа...таки немудрено

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола