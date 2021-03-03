Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед».

«Я считаю, что у манкунианцев есть проблемы с качеством завершения атак. «Манчестер Юнайтед» - один из лучших в Премьер-лиге по количеству голов, однако я не вижу в их составе футболиста, способного решать исходы важных матчей. Сульшеру необходим хороший центрфорвард», - приводит слова Каррагера портал Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» набрал 50 баллов после 26 сыгранных матчей. Подопечные Улу Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков.