Гвардиола: «Мы должны выиграть 8, 9 или 10 матчей, чтобы стать чемпионами – это много»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство.

«Мы должны выиграть 8, 9 или 10 матчей, чтобы стать чемпионами – это много. В английской Премьер-лиге огромное количество команд, которые способны выдать невероятные победные серии. У каждого может случиться провал, в начале сезона мы не могли выиграть три матча подряд в течение двух месяцев», - цитирует испанского специалиста Manchester Evening News.

После двадцати шести туров «горожане» занимают первое место в английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на двенадцать зачетных баллов.

В эти минуты «Манчестер Сити» играет с «Вулверхэмптоном».