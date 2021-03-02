Гвардиола: «Мы должны выиграть 8, 9 или 10 матчей, чтобы стать чемпионами – это много»

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02 Марта 2021, 23:14,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство.
«Мы должны выиграть 8, 9 или 10 матчей, чтобы стать чемпионами – это много. В английской Премьер-лиге огромное количество команд, которые способны выдать невероятные победные серии. У каждого может случиться провал, в начале сезона мы не могли выиграть три матча подряд в течение двух месяцев», - цитирует испанского специалиста Manchester Evening News.
После двадцати шести туров «горожане» занимают первое место в английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на двенадцать зачетных баллов.
В эти минуты «Манчестер Сити» играет с «Вулверхэмптоном».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола