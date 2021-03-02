​Салаха хотят задействовать на Олимпийских играх – в Египте запланировали переговоры с «Ливерпулем»

В Египте не отказываются от идеи задействовать Мохамеда Салаха на Олимпийских играх, которые пройдут будущим летом.

Как известно, на летних Играх выступают футбольные сборные в возрасте до 23 лет, однако каждая команда может заявить трёх старших игроков.

«Салах – один из самых сильных футболистов в мире на текущий момент. Нормально, что его вызовут в олимпийскую сборную Египта. Мы начнём официальные переговоры с «Ливерпулем» после мартовского перерыва на матчи сборных», - приводит Globo Esporte слова Шоки Гариба. Он является главным тренером молодёжной сборной Египта.