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​Салаха хотят задействовать на Олимпийских играх – в Египте запланировали переговоры с «Ливерпулем»

02 Марта 2021, 18:33,

В Египте не отказываются от идеи задействовать Мохамеда Салаха на Олимпийских играх, которые пройдут будущим летом.

Как известно, на летних Играх выступают футбольные сборные в возрасте до 23 лет, однако каждая команда может заявить трёх старших игроков.  

«Салах – один из самых сильных футболистов в мире на текущий момент. Нормально, что его вызовут в олимпийскую сборную Египта. Мы начнём официальные переговоры с «Ливерпулем» после мартовского перерыва на матчи сборных», - приводит Globo Esporte слова Шоки Гариба. Он является главным тренером молодёжной сборной Египта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Мохамед Салах, Сборная Египта
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