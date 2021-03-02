«Тоттенхэм» задумался над выкупом Бэйла

Атакующий полузащитник Гарет Бэйл может остаться в лондонском «Тоттенхэме» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует Express.

Источник сообщает, что руководство английского клуба рассматривает возможность выкупа 31-летнего валлийца у мадридского «Реала», учитывая успешную игру футболиста в последних матчах.

Действующее трудовое соглашение Гарета с «королевским» клубом рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Бэйл провел девять поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.