Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм» задумался над выкупом Бэйла

02 Марта 2021, 09:59,

Атакующий полузащитник Гарет Бэйл может остаться в лондонском «Тоттенхэме» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует Express.

Источник сообщает, что руководство английского клуба рассматривает возможность выкупа 31-летнего валлийца у мадридского «Реала», учитывая успешную игру футболиста в последних матчах.

Действующее трудовое соглашение Гарета с «королевским» клубом рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Бэйл провел девять поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола